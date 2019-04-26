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26.04.2019 10:46
Проект: В регионах

Глава РА встретился в Турции с адыгской диаспорой провинции Дюздже

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В ходе визита в турецкую провинцию Дюздже члены официальной делегации Адыгеи под руководством главы РА Мурата Кумпилова встретились с представителями местной черкесской ассоциации. Она объединяет почти 40 тысяч человек. Компактными местами проживания черкесов является ряд поселений. Глава Адыгеи побывал в ауле Копрюбаши (Хачезмий) и ауле Максудийе.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Обсудить перспективы взаимодействия и узнать из первых уст, чем живет историческая родина, прибыли практически все жители аулов.

Фото: Алексей Гусев
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Глава Адыгеи поблагодарил участников встречи за их бережное отношение к сохранению национальной идентичности. Отдельное внимание Мурат Кумпилов уделил старейшинам, пожав руку каждому.

Руководство черкесской ассоциации и аулов от имени всех представителей диаспоры поблагодарило Мурата Кумпилова за визит и отметило, что встреча с главой Адыгеи, руководителями органов власти республики имеет большое значение, придает силы и возможность почувствовать национальную гордость и единение с исторической родиной.

"Спасибо вам за теплый прием. Нам приятно знать, что адыги за рубежом не только чтут, но и сохраняют национальную культуру и язык, являются его носителями. Приветствуем такое бережное отношение к истории нашего народа и будем вам оказывать всю необходимую поддержку. Об этом также шла речь в ходе уже состоявшихся официальных переговоров с представителями органов власти Турции, ее субъектов, в том числе и с губернатором провинции Дюздже и мэром города. Наша республика заинтересована в многоплановом сотрудничестве с Турцией, реализации как гуманитарных, так и экономических проектов. Здесь мы рассчитываем и на поддержку большой адыгской диаспоры, которая может стимулировать развитие достигнутых договоренностей", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Особое значение в деятельности черкесской (адыгской) диаспоры приобретает установление регулярных контактов с исторической родиной. Поэтому на встрече представители диаспоры интересовались, чем живет Адыгея, перспективами развития региона, мероприятиями программы поддержки соотечественников за рубежом и помощи в адаптации тем, кто решил переехать на историческую родину. В частности, в рамках республиканской госпрограммы, которая действует уже десять лет, органы власти Адыгеи реализуют цикл мероприятий. Представители адыгской диаспоры Турции приглашаются на фестивали, конкурсы, значимые мероприятия Адыгеи. Организуется молодежный обмен, поездки тургрупп для знакомства с исторической родиной.

С целью изучения адыгейского языка разработаны и переданы черкесской диаспоре Турции методические пособия, учебники. Реализовано еще одно важное мероприятие - включение адыгейского языка в международный интернет-проект Вооk2, что позволяет адыгам за рубежом изучать родной язык. Обеспечивается ведение сайта республиканской газеты "Адыгэмакъ" на турецком языке, в журнале "Зэкъошныгъ" печатались литературные произведения соотечественников, организовано иновещание. ГТРК "Адыгея" созданы фильмы о соотечественниках. Общественным организациям предоставляется информация, нацеленная на формирование положительного имиджа России и Адыгеи, а также материалы о туристических маршрутах Адыгеи и об инвестиционных проектах.

Представители черкесской ассоциации Дюздже в очередной раз поблагодарили Мурата Кумпилова за поддержку отношений с соотечественниками за рубежом, которую они постоянно ощущают. Это подтверждает визит правительственной делегации Адыгеи в Турцию.

Фото: Алексей Гусев
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"Несмотря на то, что многие поколения адыгов уже родились здесь, Адыгея всегда для нас будет родиной. Там наши корни, о которых никогда не забываем и бережно храним национальную культуру, язык и традиции. Спасибо большое, Мурат Каральбиевич, за поддержку. И сегодняшняя встреча ярко демонстрирует наши крепкие и нерушимые связи. Уверены, за ней последует укрепление наших связей с исторической родиной", - сказала председатель Федерации кавказских ассоциаций Йылдыз Шекерджи.

В ходе посещения аулов их жители с удовольствием продемонстрировали делегации Адыгеи свое творчество. В ауле Хачемзий главе республики также показали Дом адыга, который одновременно является и своеобразным музеем. В ауле Максудийе Мурат Кумпилов посетил музей и посадил чинару, которая будет символизировать связь черкесов аула с исторической родиной.

"Рады тому, что наши земляки готовы направлять свои знания и умения на процветание Адыгеи. Находясь здесь, чувствуем себя как дома. Об этом говорят не только названия аулов, но и гостеприимство, которым нас окружают, особая атмосфера и национальный колорит. Такая солидарность очень важна", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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