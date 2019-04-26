Какие купюры подделывают в Крыму чаще всего

В первом квартале 2019 года в Крыму было выявлено 77 фальшивых купюр. Это больше, чем в других регионах РФ. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК Александр Ежов.

По его словам, чаще всего подделывают пятитысячные купюры, таких было обнаружено 41. В прошлом году изъято 200 тысяч рублей пятитысячными купюрами - группа фальшивомонетчиков сбывала их фермерам на рынке "Привоз". Дело направлено в суд.

Реже встречаются фальшивые деньги номиналом в тысячу рублей, таких было изъято из оборота 17 единиц.

По словам Александра Ежова, все чаще в Крыму стали появляться фальшивые двухтысячные купюры с изображением моста во Владивостоке, в этом году их было выявлено девять штук.

- Хочу подчеркнуть для наших граждан - если на конце этих купюр цифры 736, то они на 100 процентов являются поддельными, - отметил он.

А вот деньги номиналом в 500 рублей подделывают редко. В МВД напомнили, что в случае обнаружения фальшивых денег необходимо обратиться в полицию. По горячим следам вероятность раскрытия таких преступлений выше.