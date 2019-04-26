Корабли ЧФ на учениях разбомбили подлодку "противника"

Малые противолодочные корабли ЧФ "Ейск" и "Касимов" на учениях в Черном море уничтожили глубинными бомбами подводную лодку условного противника. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

- Экипажи кораблей "Ейск" и "Касимов" совместно с противолодочным вертолетом Ка-27М морской авиации ЧФ выполнили контрольный поиск подводной лодки условного противника у берегов Крымского полуострова, отработали тактику непрерывного преследования подлодки и уничтожения ее торпедами и реактивными бомбами, - рассказал Рулев.

Главной задачей было не дать вражеской подлодке прорваться между кораблей или обойти с фланга и уйти на глубину.

Поэтому малые противолодочные корабли провели активное бомбометание и вынудили подлодку "неприятеля" изменить курс в сторону берега. Дождавшись самой эффективной глубины, субмарину условно уничтожили глубинными бомбами.