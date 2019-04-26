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26.04.2019 15:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи откроется самый высотный в России аттракцион зиплайн

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В горах Сочи откроют самый длинный и высотный в России аттракцион зиплайн (спуск с использованием сил гравитации по стальному канату). Располагаться он будет на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, длина же его составит более километра.

Фото: iStock
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Причем старт запланирован на вершине Черная Пирамида хребта Аибга, а финишной точкой выбрана площадка возле верхней станции канатной дороги "Вершина" горнолыжного курорта "Горки Город".

Как выяснилось, одновременно на нем смогут спуститься как минимум два человека. По данным организаторов, скорость составит до 80 километров в час.

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