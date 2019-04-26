В Волжском на шоу каскадеров монстр-трак раздавил "шестерку"

На стадионе им. Логинова в Волжском прошли выступления каскадеров. В ходе представления намеренно уничтожили две машины. Сначала старая "Волга" снесла вертикально установленную легковушку, а потом монстр-трак Bigfoot несколько раз проехался по "шестерке", буквально смяв ее в лепешку.

Кстати, старые машины, приносимые перед публикой в жертву, организаторы представления покупают у населения за 12 тысяч рублей.

Волжанам также показали трюки из любимых кинофильмов. Например, проезд двух автомобилей, один из которых правыми колесами опирается на крышу второго - это из "Невероятных приключений итальянцев в России".

Были и традиционные перелеты с помощью трамплинов через несколько стоящих в ряд автомобилей, прыжок каскадера с крыши несущейся машины через огненные кольца. В шоу также задействованы специально сконструированные трансформеры, изображающие киноперсонажей Оптимуса Прайма и Бамблби.

- Ребят стараемся беречь, но у каскадеров травмы не редкость. Один из парней травмировался, когда выступали в Ставрополе. Мы надеемся, что это последний гипс в этом году. Что-то меняем в программе, убираем какие-то номера. Все-таки самое главное в шоу - это здоровье наших людей, - рассказал художественный руководитель представления Геннадий Кочерга.