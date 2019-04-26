Сообщение о минировании "Ельцин-Центра" не подтвердилось

Сообщение о минировании "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге не подтвердилось. Об этом "РГ" сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Накануне центр временно приостановил работу после звонка о заложенном взрывном устройстве, который, по данным полиции, поступил из другого региона. К зданию были стянуты силы МВД, МЧС и других силовых ведомств, пришлось эвакуировать около 600 человек.

"Даже тогда, когда очевидно, что поступивший сигнал ложный, органы внутренних дел в любом случае предпримут комплекс необходимых мер реагирования. Это может быть затратно с точки зрения использования ресурса людских и технических сил, но зато гарантированно, что никто из людей не пострадает", - рассказал пресс-атташе ведомства.

Все служебные помещения центра и прилегающую территорию тщательно проверили. Сыщики вызвали специалистов по взрывным устройствам из предприятия "Урал-Вымпел". На месте работали кинологи со специально обученной собакой.

"Ничего опасного и криминального, к счастью, не обнаружено. Людям и зданию ничто не угрожало. МВД совместно с региональным управлением ФСБ устанавливают личность звонившего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - резюмировал полковник Горелых.