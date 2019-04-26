Новости

В челябинской школе из-за пожара эвакуировали 320 учеников 14:26
На Урале директор школы попала под следствие из-за фиктивных сторожей 14:23
Владимир Бортко: Все, что делала Быстрицкая, было просто замечательно 14:23
Изменение климата наводнит Европу опасными комарами из Азии и Африки 14:23
На Кубани в аварии с автомобилем ДПС погибли двое полицейских 14:16
Борис Клюев рассказал о последних днях Элины Быстрицкой 14:15
У пассажирского самолета из Ирана при посадке лопнуло шасси 14:15
Названа средняя цена подержанного российского автомобиля 14:15
Тело четвертого шахтера достали из-под завалов в ЛНР 14:10
В Крыму откроются девять новых отелей на 1200 номеров 14:03
Людмила Хитяева: Душу Элины Быстрицкой спасал театр 13:48
О Москве 1941-1945 годов расскажут на бесплатных экскурсиях 13:47
Команда "КАМАЗ-мастер" вышла в лидеры ралли "Золото кагана" 13:38
В Новосибирске корейские дипломаты почтят память спасителя Ким Ир Сена 13:38
В Прикамье пенсионеру грозит штраф за самовольный "ремонт" дороги 13:36
Опрос: Готовить куличи и красить яйца будет почти половина россиян 13:31
В Совфеде ждут четких сигналов того, что США откажутся от ядерного оружия 13:30
В Кургане автобус несколько метров протащил за собой пассажирку 13:26
Адвокат избил начальника поезда на пути из Петербурга в Вологду 13:19
В Перми случай грубой высадки ребенка из автобуса проверит СК 13:05
В Курске появится мост из бюстгальтеров 13:05
Lada 4x4 получит версию с полностью независимой подвеской 13:02
Обвиненный в нападении на медперсонал красноярец подал встречный иск 12:58
Путин и Вучич обсудили сотрудничество России и Сербии 12:57
Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
26.04.2019 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале директор школы попала под следствие из-за фиктивных сторожей

Текст: Татьяна Воробьева

Директор школы в Белоярском городском округе стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве после того, как прокуратура выяснила, что она "нанимала на работу" несуществующий технический персонал.

"С 2016 по 2018 годы руководитель школа заключила трудовые договоры с четырьмя знакомыми, устроила их сторожами, гардеробщиком и электромонтером. Изначально не предполагалось, что они реально будут работать, однако из бюджета им перевели зарплату на общую сумму более миллиона рублей", - рассказывает пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Саратовского общественника заподозрили в мошенничестве на 6,6 млн рублей

Деньги приходили на банковские карточки, которые хранились у директора - средствами она распоряжалась по своему усмотрению, формальные же владельцы "пластика" от этой сделки получили возможность сформировать страховую и накопительную части своих пенсий.

Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы, в отношении бывшего директора школы возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

"В настоящее время выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - подчеркнули в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Вучич обсудили сотрудничество России и Сербии
Ушаков заявил, что о сроках визита Путина в КНДР пока рано говорить
Пушков пожелал Украине успехов в поиске дешевого газа
Посол США в РФ напомнил о важности диалога между Москвой и Вашингтоном
"Нафтогаз" признал отсутствие модели работы при прекращении транзита