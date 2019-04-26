На Урале директор школы попала под следствие из-за фиктивных сторожей

Директор школы в Белоярском городском округе стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве после того, как прокуратура выяснила, что она "нанимала на работу" несуществующий технический персонал.

"С 2016 по 2018 годы руководитель школа заключила трудовые договоры с четырьмя знакомыми, устроила их сторожами, гардеробщиком и электромонтером. Изначально не предполагалось, что они реально будут работать, однако из бюджета им перевели зарплату на общую сумму более миллиона рублей", - рассказывает пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Деньги приходили на банковские карточки, которые хранились у директора - средствами она распоряжалась по своему усмотрению, формальные же владельцы "пластика" от этой сделки получили возможность сформировать страховую и накопительную части своих пенсий.

Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы, в отношении бывшего директора школы возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

"В настоящее время выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - подчеркнули в пресс-службе регионального Следственного комитета.