В Кургане автобус несколько метров протащил за собой пассажирку

В Кургане, на улице Половинская, водитель автобуса несколько метров протащил за собой немолодую пассажирку, рука которой оказалась зажата дверями.

ЧП случилось накануне. Пожилая женщина выходила из ПАЗика, шофер которого не увидел ее, закрыл двери и тронулся с места.

Эту информацию, появившуюся в соцсетях, подтвердили агентству РИА Новости в полиции. "Водитель не убедился в безопасности и допустил зажатие в дверях пассажирки 1948 года рождения ", - сообщила инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану Надежда Кобякова.

Пассажирке врачи назначили амбулаторное лечение. Проводится административное расследование.