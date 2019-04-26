Режим ЧС введен в столице Канады из-за ливней

В столице Канады введен режим чрезвычайной ситуации. В ближайшие выходные в городе ожидаются очень сильные дожди. Ливни могут привести к повышению уровня воды в протекающей через город реке.

"С целью защиты собственности и здоровья, я объявляю чрезвычайную ситуацию", - написал в Twitter мэр Оттавы Джим Уотсон. По прогнозу синоптиков, в пятницу в столице выпадет 25-35 мм осадков.

Отметим, что две недели назад на восток Канады обрушился мощный снегопад. Удар стихии пришелся на провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия. Там выпала месячная норма осадков. Непогода повлияла на работу аэропортов в Галифаксе и Монктоне.