Россия нацелена на развитие отношений с Лаосом

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел во Вьентьяне российско-лаосские консультации по безопасности.

Патрушев встретился со всем руководством страны, за исключением президента который улетел в Китай на форум "Один пояс один путь" и министра обороны, который принимал участие в международной конференции по безопасности в Москве.

На встрече с премьер-министром страны Тхонглуном Сисулитом, секретарь российского Совбеза передал привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина, который "с теплотой вспоминает их предыдущие встречи". По словам Патрушева, Россия дорожит дружбой с Лаосом - давним и надежным партнером нашей страны в Юго-Восточной Азии. Кроме того он отметил, что Москва выступает за право каждого государства на выбор своего пути развития, и поддерживает действия руководства Лаоса по пресечению иностранного вмешательства во внутренние дела. В свою очередь, Тхонглун Сисулит поздравил Николая Патрушева с первым визитом в Лаос и попросил передать Владимиру Путину, что его очень ждут в ЛНДР в любое удобное для него время. В Лаосе считают, что возможный визит главы российского государства станет историческим моментом в дружественных отношениях наших стран.

Во время консультаций с участием высокопоставленных представителей силовых министерств и ведомств России и Лаоса под руководством секретаря СБ РФ и министра общественной безопасности Лаоса Вилай Лакхамфонга стороны обсудили борьбу с незаконным оборотом наркотиков, взаимодействию в обеспечении международной информационной безопасности и противодействию "цветным революциям".

Говоря о борьбе с международным терроризмом, Патрушев и Лакхамфонг подчеркнули, что серьезным фактором, дестабилизирующим обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, является расширение деятельности ИГИЛ (организация запрещена в России)и активизация пропаганды радикального ислама. В этой связи Николай Патрушев предложил руководству спецслужб Лаоса присоединиться к международному банку данных ФСБ России по противодействию международному терроризму.