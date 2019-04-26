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26.04.2019 15:27
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Российский нейроинтерфейс превзошел зарубежные аналоги

Текст: Юрий Медведев

Концерн "Автоматика" Госкорпорации Ростех готовится вывести на мировой рынок универсальный нейроинтерфейс BrainReader, который позволяет "прямо из мозга" человека управлять любыми внешними устройствами, имеющими интерфейс взаимодействия - бытовыми приборами, компьютером, экзоскелетом, искусственными органами чувств, инвалидной коляской и т.д. Ближайший по характеристикам конкурент - американская нейрогарнитура - стоит примерно в 3 раза дороже.

Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
Корреспондент "РГ" взял интервью у искусственного интеллекта

Принцип действия подобных систем сегодня хорошо известен. На голову человека надевается гарнитура, которая регистрирует электроэнцефалограмму. И по активности мозга на разные внешние воздействия можно определить его желание. Скажем, сидя перед монитором, не произнося ни слова, человек может написать текст. Для этого на экране должны появляться буквы, и мозг, выбирая нужную, выдает активность, которая регистрируется на ЭЭГ. Точно также можно управлять разными внешними устройствами, например, включить телевизор, управлять экзоскелетом, инвалидной коляской и т.д.

- Такие эксперименты сегодня проводятся во многих лабораториях  мира, - сказал корреспонденту "РГ" один из авторов разработки заместитель генерального директора ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука", входящего в Концерн "Автоматика", Геннадий Знайко. - Мы же, говоря образно, из "стерильных" условий лаборатории вывели устройство в жизнь. Дело в том, что установленная на голове человека нейрогарнитура - это, фактически, антенна, которая ловит весь эфир, где множество сильных помех. Что естественно, ведь мы живем в электронном мире. В то же время сигналы, идущие от мозга, очень слабые. Как выделить их на фоне этого естественного шума? Собственно в этом, прежде всего, и состоит ноу-хау разработки российских специалистов. Конечно, суть они не раскрывают, упоминают лишь о различных фильтрах, о сложном алгоритме обработки сигнала. Подчеркивают, что устройство можно использовать в любом транспорте, в окружении большого количества передающих устройств, скопления людей и тд.

Фото: siphotography/iStock
Искусственный интеллект поможет психиатру

Еще одно достоинство - удобство применения. Традиционные гарнитуры обычно жесткие, плохо прижимаются к голове, перед установкой их надо обязательно смачивать электропроводящим  гелем. Без помощи медсестры тут не обойтись. Словом, некомфортно. У созданной в "Автоматике" нейрогарнитуры сухие электроды, они мягкие, любой человек сам легко надевает их на голову.

- Нейрогарнитура крайне значима для таких клинических областей как нейрофизиология, нейропсихология, неврология. Она может применяться для работы с роботизированными протезами конечностей, в системе "умного дома", в компьютерных играх. Большие перспективы мы видим для исследования восприятия и "обработки" информации мозгом, а также в нейромаркетинге - для изучения поведения покупателей", в образовании сегодня нейрогарнитура используется для обучения детей основам нейрофизиологии и роботехники, - прокомментировал генеральный директор Концерна "Автоматика" Владимир Кабанов.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым
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