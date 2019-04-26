Си Цзиньпин - о реализации инициативы "Один пояс и один путь"

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , 26 апреля в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью на церемонии открытия второго форума на высоком уровне по международному сотрудничеству инициативы "Один пояс и один путь". Публикуем ключевые цитаты его выступления.

Си Цзиньпин выступил с программной речью на церемонии открытия Второго Форума на высоком уровне по международному сотрудничеству инициативы "Один пояс и один путь". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Цель реализации инициативы "Один пояс и один путь" заключается в усилении взаимосвязей и всеобщего доступа, углублении практического сотрудничества, совместном реагировании на риски и вызовы, стоящие перед человечеством, в достижении взаимной выгоды, всеобщего выигрыша и всеобщего развития".

"Для неуклонного продвижения в совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" по направлению высококачественного развития надо придерживаться принципов совместных консультаций, совместной реализации и совместного использования; демонстрируя открытый, честный и бескорыстный подход, прилагать усилия для достижения высоких, устойчивых целей на благо народов".

"Главное в совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" - это взаимосвязанность и всеобщая доступность. Надо сформировать партнерские отношения глобальной взаимосвязанности, чтобы реализовать всеобщее развитие и процветание. Китай будет совместно со всеми сторонами прилагать усилия для формирования комплексной системы взаимосвязанности, где направляющим звеном станет создание "нового евразийского моста" и других экономических коридоров, основой - развитие железнодорожного грузового сообщения по маршруту "Китай - Европа", строительство сухопутных и морских транспортных коридоров, а опорой - железные дороги, порты, трубопроводы и другая инфраструктура".

"Отсутствие равновесия в развитии - это самый серьезный дисбаланс в современном мире. В процессе совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" необходимо интегрировать понятия устойчивого развития в каждое звено. При выборе проекта, во время его реализации и эксплуатации, следует сосредоточиться на сотрудничестве ради международного развития, создавать больше возможностей и пространства для развивающихся стран, помочь им преодолеть бедность и реализовать устойчивое развитие. Следует укреплять сотрудничество с ООН в сферах развития, прилагать усилия для сокращения разрыва в развитии".

"Мы готовы предпринять серию важных реформ и других мер, усилить институциональное и структурное планирование, способствовать внешней открытости на более высоком уровне. Эти меры включают расширение сферы доступа на рынок иностранного капитала, интенсивное укрепления международного взаимодействия в защите интеллектуальной собственности, расширение масштабов увеличения импорта товаров и услуг, более эффективное осуществление координации в международной макроэкономической политике, более весомый приоритет к курсу полной реализации внешней открытости"

"В будущем Китай намерен продолжить значительное сокращение перечня секторов негатив-списка, стимулировать всестороннюю открытость в сфере услуг, промышленности и сельском хозяйстве, а также предоставить иностранным предприятиям права обладания контрольным пакетом акций или ведения самостоятельной хозяйственной деятельности. Китай будет открывать новые экспериментальные зоны свободной торговли, ускорять динамику создания портов свободной торговли, ускорит разработку всех сопутствующих законоположений и правил, чтобы обеспечить строгое следование Закону об иностранных инвестициях".

"В целях дальнейшего укрепления международного взаимодействия в защите интеллектуальной собственности, Китай будет прилагать усилия для создания бизнес-среды, основанной на уважении интеллектуальных достижений, всесторонне совершенствовать правовую систему защиты ИС. Страна и дальше будет укреплять законоисполнение, усилит защиту законных прав и интересов иностранных граждан из числа обладателей интеллектуальной собственности. Следует пресекать принудительную передачу технологий, совершенствовать систему защиты коммерческой тайны, строго в соответствии с законодательством бороться с правонарушениями, касающимися посягательства на право интеллектуальной собственности".

"Мы готовы продолжить снижение уровня таможенных пошлин, устранить различные нетарифные барьеры, непрерывно открывая двери на китайский рынок и приветствуя качественные товары из разных стран мира. У Китая нет стремлений к профициту торгового баланса, мы хотим импортировать более качественную и конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары и услуги для содействия сбалансированному развитию торговли".



"Меры по расширению открытости - это самостоятельный выбор Китая, соответствующий объективным потребностям реформ и развития. Мы также надеемся, что страны всего мира создадут благоприятную инвестиционную среду, будут равноправно относиться к предприятиям, студентам и ученым из Китая, создадут для них справедливую и доброжелательную атмосферу для нормального ведения международного общения и сотрудничества. Мы уверены, более открытый Китай будет еще лучше взаимодействовать с миром, что сделает и Китай, и мир более прогрессивными и процветающими".