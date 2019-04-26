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26.04.2019,  
10:08
Текст:  Антон Валагин

Столкновение авиабомб в воздухе показали на фото

В сети появилось фото столкновения двух штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе с последующей детонацией.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Инцидент произошел на шоу "Авиамикс" во время показательной боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты сбросили 500-килограммовые штурмовые авиабомбы. От обычных боеприпасов они отличаются возможностью применения с малых (штурмовых) высот. Тормозной парашют на бомбе дает возможность носителю отойти на безопасное расстояние. У ОФАБ-500ШР три разделяющие боевые части для увеличения зоны покрытия. Вес "боеголовок" может варьироваться от 80 до 142 килограммов.

На фото показан момент столкновения и подрыва "суббоеприпасов" в воздухе, а также последствия их срабатывания на земле. На шоу самолеты для наглядности летят теснее, чем принято во время реального боевого применение, пишет fighterbomber. Видимо, столкновение вызвано именно этим. Каждый Су-34 сбросил по четыре бомбы.

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