Столкновение авиабомб в воздухе показали на фото

Столкновение в воздухе двух авиабомб ОФАБ-500ШР. Фото @jumpsharc pic.twitter.com/TDNEHzDCro — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 26 апреля 2019 г.

В сети появилось фото столкновения двух штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе с последующей детонацией.

Инцидент произошел на шоу "Авиамикс" во время показательной боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты сбросили 500-килограммовые штурмовые авиабомбы. От обычных боеприпасов они отличаются возможностью применения с малых (штурмовых) высот. Тормозной парашют на бомбе дает возможность носителю отойти на безопасное расстояние. У ОФАБ-500ШР три разделяющие боевые части для увеличения зоны покрытия. Вес "боеголовок" может варьироваться от 80 до 142 килограммов.

На фото показан момент столкновения и подрыва "суббоеприпасов" в воздухе, а также последствия их срабатывания на земле. На шоу самолеты для наглядности летят теснее, чем принято во время реального боевого применение, пишет fighterbomber. Видимо, столкновение вызвано именно этим. Каждый Су-34 сбросил по четыре бомбы.