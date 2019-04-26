Тело четвертого шахтера достали из-под завалов в ЛНР

Тело четвертого горняка вытащили на поверхность из-под завалов на шахте "Схидкарбон", расположенной в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом в пятницу сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

"На 12.00 из первого штрека из-под завалов извлечен четвертый пострадавший без признаков жизни. Тело поднято на поверхность, осмотрено судмедэкспертами, доставлено в морг", - цитирует слова министр РИА Новости.

Кацавалов рассказал, что работы ведутся в плановом порядке. По состоянию на первую половину дня пятницы в спасательной операции задействовано около 100 человек. С родственниками пострадавших работают психологи местного МЧС.

В настоящее время спасатели осуществляют разгазовку заваленных мест, продолжается поиск пострадавших и крепеж для прохода по штрекам. На шахте работают два звена горноспасателей из Ростовской области.

"Шансы всегда есть и надежда умирает последней. Мы надеемся", - сказал Кацавалов.

В четверг на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка Луганской народной республики взорвался метан. МЧС республики ранее сообщало о гибели трех горняков, а также о 14 шахтерах, пропавших без вести. В пятницу утром на помощь луганским спасателям в Юрьевку прибыли горноспасатели из города Шахты Ростовской области.