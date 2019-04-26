Украинские БТР-4 поставили на прикол в Ираке

BTR-4 #Iraq #Iraqi_army pic.twitter.com/lJVZ4XwcGW— Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) 25 апреля 2019 г.
На днях стало известно, что морская пехоты Индонезии предпочла им российские БМП-3Ф и БТ-3Ф. Тут же в Сети появились фотографии этих бронетранспортеров, находящихся в распоряжении иракской армии. Судя по всему, бронемашины поставлены на прикол и не эксплуатируются. Причем некоторые из них, судя по состоянию, вообще не использовались.
Это удивительно вдвойне, так как сейчас иракская армия, продолжающая испытывать большой дефицит в боевой технике, вынуждена собирать на свалках и ремонтировать оставшиеся со времен Саддама Хусейна советские бронетранспортеры и БМП. Получается, что никто не хочет служить на "новых" украинских БТР-4.
25 апреля 2019 г.
Как известно, иракский контракт сопровождался громкими скандалами, когда корпуса одной из партий поставленных машин пошли трещинами и выяснилось, что в их конструкции имеются неустранимые дефекты. В результате эта техника была возвращена на Украину и затем использовалась во время карательной операции на Донбассе.
Небольшая часть относительно исправных "четверок" сумела немного повоевать в Ираке против террористов, причем несколько машин были потеряны в боях.
В настоящее время в армии этого государства насчитывается более полусотни единиц такой техники, ее планируют заменить на более надежную и современную.