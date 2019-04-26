В Китае открыли самый высотный в мире автомобильный туннель

NOTAS - The Mila Mount Tunnel, the world's highest super-long tunnel in China's Tibet autonomous region opens on Friday. https://t.co/by4kbPBbTO pic.twitter.com/QouvsxR5pa — Vias Concesionadas. (@VConcesionadas) 26 апреля 2019 г.

Самый высокогорный в мире автомобильный туннель был открыт в пятницу в Китае для движения автотранспорта. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Туннель протяженностью более 5,7 километра расположен на высоте 4750 метров над уровнем моря. Он является частью 400-километровой трассы, связывающей столицу Тибетского автономного района Лхасу с городом Ньингчи на юго-востоке региона.

Как сообщает агентство, строительство туннеля сквозь гору Мила высотой 5018 метров велось с 2015 года. Работы над этим проектом осложнялись тяжелыми климатическими и географическими условиями. Строительство велось в экстремальные холода и в условиях разряженного воздуха.