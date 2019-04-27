Американский профессор предрек скорый конец "эры США"

Соединенные Штаты стремительно теряют свои позиции на мировой арене, что в скором времени может обернуться политическим и дипломатическим провалом. Причины этого объяснил профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в своей статье для Foreign Policy.

По его мнению, беспринципная политика действующего президента США Дональда Трампа, которая сплотила противников Вашингтона и оттолкнула его союзников, ведет к тому, что США не могут достичь компромисса по ряду важнейших международных проблем.

Более того, с момента назначения Джона Болтона на пост советника по нацбезопасности, а Майка Помпео госсекретарем, в администрации Трампа стали придерживаться одностороннего подхода к внешней политике. Именно этим характеризовался период президентства Джорджа Буша-младшего, отметившийся целой чередой международных провалов. Тогда в Вашингтоне были убеждены, что могущественные США могут самостоятельно решать проблемы, подчиняя другие государства одной лишь демонстрацией силы, напоминает профессор.

Администрация нынешнего президента идет по такому же пути, убежден Уолт. Он напомнил угрозы Трампа начать торговые войны не только с Китаем, но и с Европой, импульсивные решения о выходе из Трансатлантического партнерства и Парижского соглашения по климату, а также ультимативную дипломатию в отношении КНДР, Ирана и Венесуэлы, которая не привела ни к каким результатам.

Такой подход Вашингтона привел к тому, что многие государства не хотят подчиняться США, поскольку ожидают предательства. Такие действия серьезно осложняют для США процесс создания международных коалиций. "Если Иран в итоге решит возобновить ядерную программу, остальной мир не будет сразу же вставать под флаг США и не поддержит более жесткие меры. Почему? Потому что все знают, что именно США, а не Иран, похоронили сделку", - цитирует РИА Новости.

Соединенные Штаты все еще остаются могущественным государством благодаря своей финансовой системе и роли доллара на мировой арене, однако все больше стран начинают понимать, что у всего есть предел, и Вашингтон, продолжая такую политику, может достигнуть этой точки совсем скоро, что обернется для США тотальным фиаско, подчеркнул профессор.