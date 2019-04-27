Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Беспилотный летательный аппарат Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана пролетел рядом с американским авианосцем в Персидском заливе и детально заснял его на видео. Соответствующую видеосъемку на своем сайте продемонстрировало агентство Tasnim.

На записи с близкого расстояния видна палуба авианосца ВМС США, на которой размещены несколько десятков истребителей-бомбардировщиков F-18, вертолеты и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2C.

В комментарии под видео сообщается, что ВМС КСИР Ирана "контролируют" американских военных в регионе Персидского залива и "точно следят за их передвижением".

При этом агентство не уточнило, когда именно была осуществлена видеосъемка и какой американский авианосец на ней запечатлен.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приняли решение внести КСИР Ирана в список иностранных террористических организаций. В ответ в Тегеране на законодательном уровне объявили Центральное командование вооруженных сил США террористической организацией.