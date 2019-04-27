Караулова рассказала о планах после выхода на свободу

Варвара Караулова, которая была осуждена на 4,5 года за попытку присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (организация, запрещенная в России) рассказала, что хочет дальше учиться, чтобы получить высшее образование, передает RT. Напомним, что сегодня она вышла из колонии условно-досрочно.

Караулова после освобождения первое, что захотела сделать, - увидеть мать. "В первую очередь с семьей надо увидеться. Пасху завтра праздновать будем", - отметила Варвара.

Потом в ее планах встреча с духовным наставником, который помог найти гармонию в жизни.