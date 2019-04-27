Минск: караван эстафеты "Пламя мира" отправился в Рим

Участники белорусского байкерского клуба, которым выпала честь сопровождать огонь предстоящего континентального форума, стартовали 27 апреля, накануне православной Пасхи, для участия в эстафете "Пламя мира" в столицу Италии, где 3 мая и будет зажжен огонь II Европейских игр. Об этом информирует 27 апреля БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу дирекции международных состязаний.

Им предстоит преодолеть, по данным агентства, около восьми тысяч километров. Но мастера двухколесных машин уверены в том, что техника их не поведет и факел будет доставлен адресату в установленное время. На всех мотоциклах колонны размещены государственный флаг и знамя эстафетного каравана. "Участвуя в спортивной эстафете, каждый из нас всецело ощущает себя частью глобального спортивного праздника", - сказал руководитель байкерского клуба Евгений Бейзак. Он отметил, что подготовка к пробегу "началась не вчера". Пилотам понадобилось достаточно много времени, чтобы освоить и технику, и досконально разработать маршрут.

Огонь II Европейских игр будет зажжен 3 мая в Риме, где расположена штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов. Тогда же состоится и торжественная церемония, местом проведения которой станет музейный комплекс Ara Pacis Museum, где находится Арка мира - памятник архитектуры, возраст которого насчитывает более двух тысяч лет. Здесь и произойдет презентация символа акции - оливкового дерева и зажжен первый факел эстафеты огня июньских состязаний в Беларуси.

Первые дни после зажжения пламя факел будет оставаться в Италии. Его доставят в местечко Курмайер на границе с Францией. Здесь неподалеку находится высшая точка Европы - гора Монблан, на которую и будут доставлены пламя и государственный флаг Беларуси белорусскими альпинистами.

Кстати, покорителей двухколесных моторных коней ожидают на границе Беларуси уже 11 мая, где они успеют за этом время представить факел соревнований в 55 населенных пунктах семи стран: Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши.

Продолжительность эстафеты огня составит 50 дней, а ее маршрут завершится торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене игр в Минске - олимпийском стадионе "Динамо", уточняет агентство.