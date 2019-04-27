В мире
27.04.2019 15:28
Текст: Юрий Сизов

Минск приглашает на выставку венесуэльской культуры

Фото: Wikipedia Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Живописные полотна Симона Боливара, Франсиско Миранды, Антонио Хосе Сукре станут своеобразными историческими гидами, которые откроют масштабную выставку культуры Венесуэлы в первые майские дни в белорусской столице.

Увлекательный вернисаж в художественной галерее "Университета культуры" приурочен к юбилею Национального учредительного собрания в городе Ангостуре, где в начале XIX века состоялось конституционное собрание южноамериканских патриотов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора музея Марину Татаревич.

Беларусь восстановит экспорт нефтепродуктов в мае

Экспозиция, пояснила она, представит около сорока портретов знаменитых деятелей Венесуэлы периода борьбы за независимость южноамериканских народов и их борьбу за высшие идеалы свободы и гражданских прав.

Посетители станут свидетелями батальных сражений с европейскими завоевателями на полотнах известных художников, ключевых эпизодов в истории борьбы народов Западного полушария за свою независимость. Кроме того, коллекция выставки дает представление и о предметах быта, музыкальных инструментах, украшениях и национальных одеждах, вышитых вручную.

Будут представлены и красочные костюмы и маска "танцующих дьяволов Яре". Они используются, уточнила Татаревич, для ритуального танца во время празднования торжества добра над злом - одной из старейших народных традиций в венесуэльских штатах. В культуре латиноамериканской страны, по словам организаторов вернисажа, тесно переплетаются католические традиции с истоками народного творчества - ремесел, танцев, вокала и обрядов.
В Беларуси разрабатывают Стратегию повышения доверия к нацвалюте

Но в современном искусстве страны, делают акцент устроители вернисажа, особенно востребована тема борьбы за национальное освобождение. Именно поэтому значимыми являются события, связанные с Ангостурским конгрессом, когда Симон Боливар в 1819 году выступил за независимость колониальных земель с целью создания самостоятельной державы. Стоит напомнить, что с этой поры Венесуэла, хранительница уникальной истории и культуры, и носит статус суверенного государства.

Проект организован совместно с посольством Венесуэлы в Минске, уточняет агентство и напоминает, что дипломатические отношения между странами насчитывают уже более двадцати лет. За это время налажены устойчивые, доверительные связи, создано эффективное взаимодействие в культуре, образовании и здравоохранении.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»