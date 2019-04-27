Минск приглашает на выставку венесуэльской культуры

Живописные полотна Симона Боливара, Франсиско Миранды, Антонио Хосе Сукре станут своеобразными историческими гидами, которые откроют масштабную выставку культуры Венесуэлы в первые майские дни в белорусской столице.

Увлекательный вернисаж в художественной галерее "Университета культуры" приурочен к юбилею Национального учредительного собрания в городе Ангостуре, где в начале XIX века состоялось конституционное собрание южноамериканских патриотов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора музея Марину Татаревич.

Экспозиция, пояснила она, представит около сорока портретов знаменитых деятелей Венесуэлы периода борьбы за независимость южноамериканских народов и их борьбу за высшие идеалы свободы и гражданских прав.

Посетители станут свидетелями батальных сражений с европейскими завоевателями на полотнах известных художников, ключевых эпизодов в истории борьбы народов Западного полушария за свою независимость. Кроме того, коллекция выставки дает представление и о предметах быта, музыкальных инструментах, украшениях и национальных одеждах, вышитых вручную.

Будут представлены и красочные костюмы и маска "танцующих дьяволов Яре". Они используются, уточнила Татаревич, для ритуального танца во время празднования торжества добра над злом - одной из старейших народных традиций в венесуэльских штатах. В культуре латиноамериканской страны, по словам организаторов вернисажа, тесно переплетаются католические традиции с истоками народного творчества - ремесел, танцев, вокала и обрядов.

Но в современном искусстве страны, делают акцент устроители вернисажа, особенно востребована тема борьбы за национальное освобождение. Именно поэтому значимыми являются события, связанные с Ангостурским конгрессом, когда Симон Боливар в 1819 году выступил за независимость колониальных земель с целью создания самостоятельной державы. Стоит напомнить, что с этой поры Венесуэла, хранительница уникальной истории и культуры, и носит статус суверенного государства.

Проект организован совместно с посольством Венесуэлы в Минске, уточняет агентство и напоминает, что дипломатические отношения между странами насчитывают уже более двадцати лет. За это время налажены устойчивые, доверительные связи, создано эффективное взаимодействие в культуре, образовании и здравоохранении.