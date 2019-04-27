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27.04.2019 07:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице сегодня +22 градуса и дожди

Текст: Ирина Огилько

Влияние антициклона на Московский регион постепенно ослабевает, а во второй половине дня погоду будет формировать холодный северный фронт, пришедший из Скандинавии. В регионе возможны кратковременные дожди и постепенное понижение температуры. Да и атмосферное давление не будет уже выше 744 мм рт. ст.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Максимально воздух сегодня погреется до +22, ближе к вечеру похолодает до +12, - рассказывает РГ главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - И температура воздуха +12 станет максимальной в праздник Пасхи. Дождь в воскресенье может пройти местами, преимущественно на юге региона.

По долгосрочному прогнозу, всю первую неделю мая в столичном регионе будет преобладать ночью слабый плюс, днем не выше +10...+13. Со второго мая возможны кратковременные дожди.

Кстати, максимальная температура воздуха 27 апреля была зафиксирована в 2001 году. Тогда был поставлен рекорд +24,1 градуса, а в в этот же день в 1884 году воздух остыл до -8,1 градуса.

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