В ДТП под Омском погибли четыре человека

В Омске полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на Красноярском тракте, в результате которого погибли четыре человека. Еще четверо получили ранения.

Сообщение о столкновении на Красноярском тракте поступило в дежурную часть госавтоинспекции 26 апреля около 23:10 часов по местному времени. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Laguna двигался по Красноярскому тракту со стороны проспекта Губкина в направлении микрорайонв Береговой.

- В районе дома № 155/1 он столкнулся с Mitsubishi Galant, двигавшемся во встречном направлении, - сообщила "РГ" представитель УМВД России по Омской области Ольга Михайлова.

В результате ДТП водитель Mitsubishi Galant и два его пассажира, а также пассажирка Renault Laguna скончались на месте происшествия. Еще четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, были госпитализированы в больницу с различными травмами.

Причины столкновения пока неизвестны. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения". В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.