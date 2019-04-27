Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске

В результате аварии, произошедшей в Новороссийске, один человек погиб и еще шестеро, в том числе дети, получили ранения. Об этом в субботу сообщили "РГ" в краевом управлении МВД России.

Инцидент произошел на Анапском шоссе примерно в два часа ночи. Автомобиль Ford Focus выскочил на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 21099. В результате удара на месте происшествия погиб водитель отечественного авто. Четверо пассажиров, в том числе ребенок, получили травмы.

Также ранения получили водитель иномарки и несовершеннолетняя девочка. Все они были доставлены в больницу Новороссийска. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.