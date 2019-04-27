Под Астраханью провели боевые стрельбы из системы "Торнадо-С"

Расчеты реактивных дивизионов артиллерийской дивизии Южного военного округа впервые выполнили боевые стрельбы из новейших систем залпового огня "Торнадо - С".

Они проводились в рамках тактических учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В пресс-службе ЮВО уточнили, что военные отработали ряд огневых задач, в том числе по нанесению одиночных и групповых ракетных ударов по объектам вероятного противника.

Кроме того, они поупражнялись в заряжании пусковых установок реактивными снарядами, расчету параметров стрельбы и боевому применению РСЗО. Всего в тактическом учении были задействованы свыше тысячи солдат и офицеров, и более 100 единиц военной техники, в том числе боевые и транспортно - заряжающие машины "Торнадо - С".

Напомним, что недавно "Российская газета" сообщила о получении Минобороны крупной партии новейших реактивных систем залпового огня типа "Торнадо". Разработчиком этих систем является группа предприятий "Мотовилихинские заводы".

Как сообщил директор компании Александр Анохин, все обязательства по контракту на поставку "Торнадо-С" военного ведомству выполнены полностью. "Модернизированные боевые машины, оснащенные автоматизированной системой управления огнем, отправлены в воинские части. Кроме этого, предприятие отгрузило партию РСЗО "Торнадо - Г" в соответствии с трехлетним контрактом", - заявил он.

Это ударное средство отличается высокой огневой мощью. Огневая система сделана на базе знаменитого БМ-21 "Град", по своей боевой эффективности почти в четыре раза превосходит предшественника. У нее улучшена эффективность стрельбы, для данного оружия разработаны более мощные боеприпасы, есть автоматизированные системы наведения, прицеливания, топопривязки и навигации.

Кроме того, новая машина получила дистанционную систему управления, которая позволяет экипажу наводить реактивные 122-мм снаряды, не выходя из кабины. Система переводится из походного в боевое положение всего за 30 секунд. Ее залп длится 20 секунд, а затем расчет меняет позицию.

Другая РСЗО этого типа - "Торнадо-С" является модифицированной версией залпового "Смерча". Ее 300-мм реактивный снаряд летит на дальность почти в 200 км. Специалисты утверждают, что одна установка "Торнадо-С" способна заменить два десятка "Градов". А ее залп накрывает участок местности площадью около 70 гектаров. Не менее важно, что новейшая огневая система позволяет одновременно управлять стрельбой целого дивизиона, при этом автоматически рассчитывая данные для ведения огня.