В горах Сочи объявили лавинную опасность

В горах Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение из-за высокой угрозы схода лавин.

Об этом в субботу сообщили на официальном портале Сочи.

Лавиноопасность сохранится до вторника, говорится в сообщении. В администрации просят жителей и туристов воздержаться от посещения гор.

- В горах Краснодарского края выше 2,5 тысячи метров - лавиноопасно. В горах Сочи выше 1,5 тысячи метров слабая лавинная опасность, - пояснили в муниципалитете.

Также власти Сочи заявляют, что на побережье города ожидается туман, видимость 500-1000 метров.