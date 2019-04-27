Шотландец получил 7 месяцев тюрьмы за жестокие игры с животными

В Шотландии владелец собак получил 7 месяцев тюрьмы за стравливание своих питомцев с дикими животными. Как пишет газета The Independent, в полицию обратилась жительница деревни Бишоптон. Она рассказала, что видела раненого пса. У животного были порезы на конечностях и шрамы на морде.

Выяснилось, что собака принадлежит 27-летнему Шону Варду. Во время обыска в доме мужчины был обнаружен еще один пес со шрамами на морде.

Эксперты пришли к выводу, что обе собаки получили травмы во время травли барсуков. Обнаружена и видеозапись с тремя собаками, которые нападают на оленя.

В суде города Гринок мужчина признался, что использовал домашних питомцев для игр с дикими животными. Поведение Варда признано "злым и садистским". Судья приговорил его к семи месяцам тюрьмы и запретил иметь собак в течение 20 лет.