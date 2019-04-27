СМИ: Абэ подарил Трампу жемчужные запонки

Первая леди США Меланья Трамп отпраздновала свой день рождения в компании мужа Дональда Трампа, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его супруги Акиэ, которые в этот день приехали в американскую столицу с визитом. Совместный ужин в Белом доме длился около 1 часа 45 минут. Напомним, что бывшей фотомодели 26 апреля исполнилось 49 лет.

Чета Абэ подарила Меланье зеленый чай и сервиз, передает газета "Майнити симбун". Примечательно, что чай особого сорта на своей плантации вырастил хороший знакомый Акиэ Абэ. В свою очередь Синдзо Абэ вручил своему визави Дональду Трампу жемчужные запонки.

Ожидается, что первые лица государств 27 апреля (по американскому времени - прим. "РГ") проведут встречу за игрой в гольф.

Японская пресса пишет, что Синдзо Абэ и его жене в Вашингтоне оказали особую честь. Не каждого зарубежного лидера приглашают за стол в день рождения первой леди США.

Не исключено, что такой жест был продемонстрирован накануне визита американского президента Дональда Трампа в Японию. Хозяин Белого дома планирует посетить Токио в конце мая. Он первым из зарубежных лидеров будет удостоен аудиенции у нового монарха страны после отречения от престола действующего императора Японии Акихито.