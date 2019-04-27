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27.04.2019 12:43
Рубрика: Происшествия

СМИ сообщили об аресте в Москве украинского бизнесмена Павла Климца

Текст: Юрий Гаврилов

Появилась информация, что известный украинский бизнесмен 51-летний Павел Климец был задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом написала газета "Коммерсант".

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах, там сообщили, что Климец прилетел в российскую столицу для решения вопроса о возвращении ему 40 процентов активов на Донбассе, утерянных после начала боевых действий в 2014 году. С кем и как коммерсант пытался уладить этот вопрос в Москве, газета не уточняет. Однако в публикации сказано, что в последнее время к Климцу якобы неоднократно предлагали переписать или по очень низкой цене продать часть этого бизнеса.

"Коммерант" также сообщил, что в группе компаний, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест. Более того, по данным газеты, в Следственном комитете России ему вроде бы уже предъявили обвинение в преступлении по части 5 статьи 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере. Еще 12 апреля задержанного поместили в СИЗО.

Это решение, сказано в публикации, было обжаловано в апелляционной инстанции. Мосгорсуд из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса якобы отменил арест украинского бизнесмена и направил дело на новое рассмотрение. Но Климец на свободу пока не вышел.

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Известно, что до событий на Донбассе бизнесмен входил в десятку самых богатых людей Украины. Ему принадлежат несколько компаний, в том числе строительная и по производству изделий из стекла, кабельный завод, предприятие по переработке зерна и торговый центр. Однако, по некоторым данным, главное состояние он сделал на выпуске алкогольной продукции. Причем, как пишут СМИ, неоднократно был замешан в скандалах, связанных с выпуском поддельных ликероводочных изделий.

Поскольку Климец родом с Донбасса, долгие годы там жил, учился, работал и там же делал свой бизнес до переезда в 2006 году в Киев, где был избран депутатом Верховной Рады, интерес коммерсанта к малой родине выглядит вполне логичным. Его желание вернуть потерянные на Донбассе активы, в результате чего состояние бизнесмена по данным на прошлый год сократилось до 99 млн. долларов, тоже не вызывает сомнение. Однако неясно, почему этот вопрос он пытался решать в Москве, да еще с помощью крупной взятки. Если факты ее передачи, ареста и возбуждения уголовного дела против коммерсанта действительно имели место, то эта история наверняка получит продолжение.

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