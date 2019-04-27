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27.04.2019,  
14:40
Текст:  Руслан Мельников

В Китае сравнили российский "Посейдон" и новейший подводный дрон США

Китайские СМИ сравнили российский глубоководный атомный беспилотник "Посейдон", который на Западе уже называют "торпедой апокалипсиса", с подводными дронами США.
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как говорится в публикации Хуаньцю шибао, перевод которой представляет ИноСМИ, новейшие российские подводные беспилотные аппараты превосходят китайские и американские аналоги, а "Посейдон" вызывает восхищение у всего мира.

Хуаньцю шибао отмечает, что в отличие от Китая, который с начала XXI века полностью засекретил разработки подводных беспилотников, США информируют о деятельности в этой сфере. В частности, упоминается проект Manta.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Речь идет о подводном дроне - носителе сверхскоростных торпед. Благодаря искусственному интеллекту, он способен сам обнаруживать и уничтожать цели. Но это в теории.

Работа над проектом началась еще в 1996 году и до сих пор не закончена. При этом отмечается, что американский дрон будет погружаться на глубину немногим больше 500 метров. Между тем российский "Посейдон" может использоваться на гораздо более серьезных глубинах. К тому же невероятная скорость, позволяет российскому беспилотнику уйти от любой торпеды.

"Посейдон" может нести мощный ядерный заряд, но в публикации говорится и о других возможных способах использования этого аппарата. Его новый сонар, например, способен транслировать 3D изображение подводного мира и морского дна. "Посейдон" также может нести камеры высокого разрешения и применяться для глубоководных исследований.

Как считают эксперты, несколько таких дронов обеспечат контроль в Северном Ледовитом океане под водой и подо льдом, а значит чужие субмарины не смогут тайком приблизиться к российским берегам.

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