В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell

В Нигерии в результате нападения неизвестных на кортеж были похищены два работника англо-голландского нефтегазового концерна Shell. Сопровождавшие их сотрудники сил безопасности были убиты.

Об этом в субботу сообщило Reuters, ссылаясь на полицию. Инцидент произошел в штате Риверс в четверг днем, когда сотрудники концерна возвращались из командировки в штате Байельса.

Пока точное число погибших в результате нападения не сообщается. Полиция ведет расследование. Ни одна из экстремистских группировок не взяла ответственность за произошедшее, пишет ТАСС.