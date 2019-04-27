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27.04.2019 02:41
Рубрика: В мире

В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell

В Нигерии в результате нападения неизвестных на кортеж были похищены два работника англо-голландского нефтегазового концерна Shell. Сопровождавшие их сотрудники сил безопасности были убиты.

Фото: iStock
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Об этом в субботу сообщило Reuters, ссылаясь на полицию. Инцидент произошел в штате Риверс в четверг днем, когда сотрудники концерна возвращались из командировки в штате Байельса.

Пока точное число погибших в результате нападения не сообщается. Полиция ведет расследование. Ни одна из экстремистских группировок не взяла ответственность за произошедшее, пишет ТАСС.

В мире Африка Нигерия
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