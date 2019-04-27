Ветеранов накануне Дня Победы выселят из помещения в центре Киева

В Киеве накануне Дня Победы столичную организацию ветеранов Великой Отечественной войны выселяют из помещения на ул. Бастионной, 11, а на ее месте хотят открыть "Музей революции достоинства", сообщает портал "ГолосUA".

По словам руководителя Николая Мартынова, организация объединяет около 300 тысяч человек. В нее входят моряки, подводники, узники, ветераны СБУ и МВД. "Исполнительная служба сообщила, что пришлет приставов с понятыми и полицейскими утром 7 мая, чтобы нас выселить. Обидно за такое отношение к ветеранам", - отметил Мартынов.

Он рассказал, что ветераны уже сменили место прописки, которое находилось в центре Киева. Теперь власти вновь заставляют покинуть помещение, при этом не хотят продлевать договор аренды. Хотя документы были поданы своевременно. Администрация утверждает, что "ветеранская организация не соответствует украинскому законодательству".

Ветераны пыталась противостоять выселению через Окружной административный суд, но проиграли процесс. Апелляция на данное решение до сих пор находится на рассмотрении. "По факту происходит незаконное уничтожение ветеранских организаций", - подчеркнул Мартынов.

При этом он добавил, что без рассмотрения апелляции выселение является незаконным. В законе "О защите ветеранов" есть статья о предоставлении на бесплатной основе помещения ветеранским организациям. Однако этот закон сознательно нарушается. В этой связи ветераны пригласили СМИ помочь отстоять помещение, которое хотят передать под музей госпереворота - так называемой революции достоинства.