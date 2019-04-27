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27.04.2019 15:50
Рубрика: В мире

Встреча депутата бундестага с Мадуро вызвала скандал в Германии

Текст: Александр Саможнев

Встреча в Каракасе депутата бундестага от Левой партии Андрея Гунько с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро вызвала скандал в Германии. Дополнительную остроту  событию придала недавняя высылка немецкого посла за вмешательство во внутренние дела страны, сообщает портал журнала  Spiegel (SPON).

Гунько является первым политиком федерального уровня, который встретился с Мадуро с начала политического кризиса в Венесуэле. В воскресенье он намерен вернуться в Германию.

Фото: Wikipedia
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"В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями о международном положении, также проявлена солидарность с венесуэльским народом в связи с экономическими санкциями и военными угрозами", - написал парламентарий в Facebook.

О встрече руководства Венесуэлы с немецким депутатом подробно информировал местный телеканал VTV. "Это была важная встреча с точки зрения укрепления отношений с ЕС и уважения к международному праву", - говорились в комментарии.

Визит депутата вызвал возмущение в правящей коалиции. "Скандальной" назвал поездку Гунько в Венесуэлу заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадепул. В свою очередь, деятели коалиционной СДПГ выразили "сожаление" по поводу инициативы парламентария.

Напомним, в марте Венесуэла объявила персоной нон-грата посла Германии Даниэля Кринера. Дипломат демонстративно поддерживал оппозиционного деятеля парламента Хуана Гуайдо. Между тем Германия и другие страны ЕС признали оппозиционера в качестве временного президента страны.

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