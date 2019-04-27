Вышел трейлер второго сезона темпорального триллера "Тьма"

Netflix показал эффектный тизер-трейлер второго сезона немецкого фантастического триллера "Тьма", сложной, напряженной, запутанной и угрюмой истории, тепло встреченной вдумчивыми зрителями и критиками.

Кроме того, сервис обозначил и дату релиза продолжения - 21 июня.

Первый сезон вышел 1 декабря 2017 года. В центре истории, которую сравнивают и с "Очень странными делами", и с "Твин Пикс", - четыре семьи из небольшого немецкого городка Винден, чьи жизнь меняется после исчезновения детей.

И далее вскрываются тайны и секреты, наслаивающиеся в Виндене на протяжении трех поколений. И ведущие к апокалипсису.