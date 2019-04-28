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Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Наше кино
    28.04.2019, 18:05
Текст:   Олег Усков

Советскую, российскую актрису Ирину Цывину, последнюю жену актера Евгения Евстигнеева, скончавшуюся 18 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы под другой фамилией.

Как сообщает KP.RU, Цывину, умершую в возрасте 55 лет, похоронили как Благонравову - уточнено, что с бизнесменом Александром Благонравовым актриса прожила более десяти лет, пара венчалась.

Цывина, помимо Евстигнеева и Благонравова, замужем была еще дважды. При этом отмечается, первый брак артистки был фиктивным.

Издание напоминает, что родным актрисы отказали в возможности похоронить ее на Новодевичьем кладбище, рядом с Евстигнеевым. Хотя могила прославленного актера была оформлена именно на Цывину.

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