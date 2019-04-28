Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Советскую, российскую актрису Ирину Цывину, последнюю жену актера Евгения Евстигнеева, скончавшуюся 18 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы под другой фамилией.

Как сообщает KP.RU, Цывину, умершую в возрасте 55 лет, похоронили как Благонравову - уточнено, что с бизнесменом Александром Благонравовым актриса прожила более десяти лет, пара венчалась.

Цывина, помимо Евстигнеева и Благонравова, замужем была еще дважды. При этом отмечается, первый брак артистки был фиктивным.

Издание напоминает, что родным актрисы отказали в возможности похоронить ее на Новодевичьем кладбище, рядом с Евстигнеевым. Хотя могила прославленного актера была оформлена именно на Цывину.