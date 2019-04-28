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28.04.2019 19:43
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Инициативы председателя КНР Си Цзиньпина о совместном строительстве "Гармоничного дома на планете"

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", 29 апреля открывается садово-парковая ЭКСПО-2019, лейтмотив которой - "Зеленая жизнь, красивый домашний очаг". На выставке будут демонстрироваться достижения садового-паркового искусства 86 государств и 24 международных организаций.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель КНР Си Цзиньпин на различных международных мероприятиях неоднократно излагал внешнему миру политику Китая в сфере управления страной, одним из приоритетов которой является "зеленое" развитие и защита экологии. Он также познакомил с "китайским вариантом" объединения усилий разных стран для совместного строительства "Гармоничного домашнего очага на планете" и продвижения формирования глобальной экокультуры.

Зеленые горы и бирюзовые воды - несметные богатства

"Нам нужны как зеленые горы и бирюзовые воды, так и горы золота и серебра. Но если выбирать, что из этого важнее, то конечно, это зеленые горы и чистые реки, ведь они - несметное богатство. Ни в коем случае нельзя жертвовать экологией ради экономического развития в краткосрочной перспективе. Мы определили стратегические задачи по строительству экокультуры и созидания красоты, чтобы передать будущим поколениям прекрасный домашний очаг - синее небо, сочную зелень и чистые реки". (Из выступления Си Цзиньпина в Назарбаев Университете 7 сентября 2013 г.)

Фото: iStock
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"Идти по пути зеленого, низкоуглеродистого, цикличного и устойчивого развития".

"Формирование экокультуры связано с будущим человечества. Международное сообщество должно объединить усилия и совместно выработать подход к формированию глобальной экокультуры, твердо усвоить постулаты о бережном отношении к природе, соблюдении законов и защите природных ресурсов, неизменно идти по пути зеленого, низкоуглеродистого, цикличного и устойчивого развития". (Из выступления Си Цзиньпина на общей дискуссии 70-й сессии ГА ООН, состоявшейся 28 сентября 2015 г.)

Оформить новую структуру модернизированного строительства для гармоничного сосуществования человека и природы

"Китай всегда выступает в качестве активного участника борьбы с изменением климата в глобальном масштабе. Сейчас он лидирует в мире по объемам энергосбережения, использования новых и возобновляемых источников энергии. Китай продолжит реализацию концепций, нацеленных на инновационное, согласованное, зеленное, открытое и взаимовыгодное развитие, чтобы оформить новую структуру модернизированного строительства для гармоничного сосуществования человека и природы". (Из речи Си Цзиньпина на церемонии открытия конференции ООН по изменению климата. Париж. 30 ноября 2015 г.)

Улучшение экологии - это развитие производственных сил

"Находясь на новой отправной точке, мы будем неизменно содействовать "зеленому" развитию с целью стремления к более высокому качеству и эффективности. Я много раз говорил, что зеленые горы и бирюзовые воды - несметные богатства, а защита экологии - это защита производственных сил, улучшение экологии - это развитие производственных сил. Эти простые истины получают все большую поддержку со стороны широких масс". (Из выступления Си Цзиньпина на церемонии открытия саммита "Деловой двадцатки" 3 сентябре 2016 года).

Фото: sinorusfocus.com
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"Зеленый", низкоуглеродный, регенеративный и устойчивый образ жизни

"Мы должны стремиться к "зеленому", низкоуглеродному, регенеративному и устойчивому образу жизни и производства, равномерно продвигать "Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года" и искать модель здорового развития, которая обеспечит рост, лучшую жизнь и благоприятную окружающую среду". (Из речи Си Цзиньпина "Совместное создание сообщества единой судьбы в глобальном масштабе" на встрече высокого уровня в женевском Дворце Наций. 18 января 2017 г.).

Совместное развитие экологической цивилизации

"Необходимо совместно развивать глобальную экологическую цивилизацию, принимать участие в наблюдении за окружающей средой в глобальном масштабе, разработать проект по охране окружающей среды и содействию устойчивому развитию, активно принимать участие в международном сотрудничестве в предотвращении изменению климата". (Из выступления председателя КНР Си Цзиньпина на Всекитайской конференции по вопросам охраны окружающей среды в мае 2018 года).

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