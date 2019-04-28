Мадуро исключил возвращение Венесуэлы в ОАГ

"Мы освободились от министерства колоний США, организации, вмешивающейся и не уважающей демократические принципы и международное право, - написал Мадуро в своем Twitter. - Наша боливарианская родина независима и говорит: "Прощай, ОАГ!"
Накануне МИД Венесуэлы сообщил, что с субботы страна больше не является членом ОАГ, поскольку последняя используется для организации государственных переворотов в регионе. Каракас подал заявку на выход из организации в апреле 2017 года. Власти Венесуэлы неоднократно критиковали ОАГ за то, что доминирующей силой в организации являются США, которые используют ее как механизм для реализации своих интересов и давления на неугодных им лидеров стран региона. После того, как Куба стала на социалистический путь развития, ее членство на протяжении нескольких десятков лет было фактически приостановлено.
ОАГ была создана в 1948 году, а ее штаб-квартира находится в Вашингтоне.
Hermosa manifestación de alegría de los hombres y mujeres de nuestra Patria. Estamos demostrando con moral y dignidad que Venezuela no es, ni será colonia de ningún imperio. Nos fuimos de la OEA y JAMÁS VOLVEREMOS. pic.twitter.com/jsKk05TveD— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 апреля 2019 г.