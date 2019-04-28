Мадуро исключил возвращение Венесуэлы в ОАГ

Венесуэла не намерена возвращаться в Организацию американских государств (ОАГ), в которую входят большинство государств Западного полушария. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

"Мы освободились от министерства колоний США, организации, вмешивающейся и не уважающей демократические принципы и международное право, - написал Мадуро в своем Twitter. - Наша боливарианская родина независима и говорит: "Прощай, ОАГ!"

Накануне МИД Венесуэлы сообщил, что с субботы страна больше не является членом ОАГ, поскольку последняя используется для организации государственных переворотов в регионе. Каракас подал заявку на выход из организации в апреле 2017 года. Власти Венесуэлы неоднократно критиковали ОАГ за то, что доминирующей силой в организации являются США, которые используют ее как механизм для реализации своих интересов и давления на неугодных им лидеров стран региона. После того, как Куба стала на социалистический путь развития, ее членство на протяжении нескольких десятков лет было фактически приостановлено.

ОАГ была создана в 1948 году, а ее штаб-квартира находится в Вашингтоне.