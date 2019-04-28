Мадуро исключил возвращение Венесуэлы в ОАГ

Новости

В Петербурге по факту крушения катера возбуждено уголовное дело 09:41
СМИ узнали новые сроки возвращения Opel в Россию 09:28
В Британии предупредили о возможных терактах ИГИЛ на мировых курортах 09:24
Полиция штата Теннеси начала розыск подозреваемого в пяти убийствах 08:56
Арктический воздух принесет похолодание в Москву 08:33
Приамурским лесным пожарным помогут спасатели из Хабаровска 08:27
Видео: лестница влетела в лобовое стекло машины 08:20
Роспотребнадзор предостерег от поездок в Нигерию из-за лихорадки Ласса 08:03
Ученые рассказали, как не допустить активности "спящего" рака 07:10
Самолет авиакомпании EasyJet вынужденно приземлился в Манчестере 07:03
Крупный пожар произошел в Воронежской области 06:26
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе 05:59
Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле 05:26
Трамп выразил соболезнования по поводу стрельбы в синагоге 05:16
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде 04:37
Автомобиль совершил наезд на пешехода в Москве 03:47
В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 03:24
Байден опередил Трампа в опросе избирателей 02:45
Власти Шри-Ланки продлили комендантский час 02:07
Вылетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" вернулся из-за неисправности 01:43
Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге 00:54
В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие 27.04.2019
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву 27.04.2019
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии 27.04.2019
Благодатный огонь прибыл в Россию 27.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 09:39
Рубрика: В мире

Мадуро исключил возвращение Венесуэлы в ОАГ

Текст: Игорь Дунаевский
Венесуэла не намерена возвращаться в Организацию американских государств (ОАГ), в которую входят большинство государств Западного полушария. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS
Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS

"Мы освободились от министерства колоний США, организации, вмешивающейся и не уважающей демократические принципы и международное право, - написал Мадуро в своем Twitter. - Наша боливарианская родина независима и говорит: "Прощай, ОАГ!"

Мадуро рассказал о полном контроле над Венесуэлой

Накануне МИД Венесуэлы сообщил, что с субботы страна больше не является членом ОАГ, поскольку последняя используется для организации государственных переворотов в регионе. Каракас подал заявку на выход из организации в апреле 2017 года. Власти Венесуэлы неоднократно критиковали ОАГ за то, что доминирующей силой в организации являются США, которые используют ее как механизм для реализации своих интересов и давления на неугодных им лидеров стран региона. После того, как Куба стала на социалистический путь развития, ее членство на протяжении нескольких десятков лет было фактически приостановлено.

ОАГ была создана в 1948 году, а ее штаб-квартира находится в Вашингтоне.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Крупный пожар произошел в Воронежской области
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе
Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге
Байден опередил Трампа в опросе избирателей
Благодатный огонь прибыл в Россию