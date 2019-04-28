National Interest: США могут заключить временное соглашение с Россией

Соединенные Штаты могли бы заключить временное соглашение с Россией для нормализации отношений между странами, которое в перспективе способно перерасти в некий долгосрочный документ. Об этом в своей статье "Должен ли Трамп беспокоиться о встрече Путина и Си" в журнале National Interest пишет американский эксперт Дуг Бандоу, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана, который является автором книги "Зарубежные безумия: новая глобальная империя Америки".

Эксперт анализирует отношения Москвы и Пекина, которые "преследуют одну очень большую цель: противостоять доминированию США", и приходит к выводу, что для Вашингтона было бы выгодным заключить некое временное соглашение с Россией не только в целях нормализации контактов между двумя странами, но и для создания коалиции против Китая. По мнению автора, Вашингтон должен действовать более активно, чтобы исключить любые близкие комбинации против Соединенных Штатов, "поскольку в долгосрочной перспективе самым серьезным вызовом для Америки - и, безусловно, самой большой военной угрозой - вероятно, будет Пекин".

Лучший и самый простой способ сделать это, констатирует Бандоу, найти modus vivendi (временное соглашение с латинского, - прим. "РГ") с Россией, у которой нет фундаментальных интересов в конфликте с Европой или Америкой, как только они перестанут угрожать ее безопасности вдоль ее границы. Эксперт приходит к выводу о том, что с учетом ее истории и культуры, "Москва более естественно выстроится в линию с Европой и США, чем с Китаем". В статье также говорится, что Запад должен предложить прекратить расширение НАТО, положив конец устойчивому продвижению альянса к России.

Достижение некоего консенсуса в отношениях Москвы и Вашингтона не означает, что все конфликты в одночасье исчезнут из двусторонних отношений, однако контакты станут более нормальными, поощряя сотрудничество в других областях. В заключение Бандоу выражает сожаление, что в течение достаточно долгого времени Вашингтон, похоже, решил дать повод для недовольства и Китаю, и России. По его мнению, в ответ, вместо этого, Соединенные Штаты должны сделать все возможное, чтобы "исключить поведение, которое объединяет двух его наиболее важных конкурентов".