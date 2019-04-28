Обидчик Квята на Гран-при Азербайджана оштрафован

Стюарды вынесли решение по поводу столкновения болидов Даниила Квята ("Торо Россо") и Даниэля Риккардо ("Рено") по ходу гонки Гран-при Азербайджана, состоявшейся 28 апреля в Баку.

Напомним, на 33 круге в одном из поворотов Риккардо атаковал Квята, после чего оба гонщика выехали за пределы трассы. Квяту удалось избежать контакта со стеной, однако его болид все равно пострадал после того, как сдал назад Риккардо. В итоге для обоих пилотов гонка закончилась.

Стюарды заслушали мнение обеих сторон и признали виновным в инциденте австралийца. В качестве наказания Риккардо будет оштрафован на три позиции на стартовой решетке в рамках следующей гонки. Кроме того, пилот "Рено" получил два штрафных очка.