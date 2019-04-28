"Один пояс и один путь" открыл новую страницу в истории создания мировой экономики открытого типа

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , 27 апреля после принятия совместного коммюнике по итогам заседания круглого стола завершил свою работу 2-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути".

Руководители стран-участниц форума выразили решимость совместными усилиями продолжать реализацию инициативы "Один пояс и один путь" и содействовать международному сотрудничеству в рамках этой инициативы на субрегиональном, региональном и глобальном уровнях. Они также выразили надежду на светлое будущее, основанное на осуществлении общего процветания. По мнению участников, форум должен проводиться на регулярной основе.

В ходе подготовки и проведения форума было достигнуто 283 договоренностей. На конференции главных исполнительных директоров (CEO) в рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве на сумму более 64 миллиардов долларов США. Это свидетельствует о том, что все больше стран становятся партнерами инициативы "Один пояс и один путь", стремясь к укреплению взаимосвязанности и достижению общего развития и процветания.

Напомним, что за 6 лет с момента выдвижения председателем Си Цзиньпином инициативы "Один пояс и один путь", благодаря общим усилиям всех сторон, в основном была сформирована структура, в которую вошли "шесть коридоров, шесть магистралей, комплекс портов ряда стран". Началась реализация целого ряда крупных проектов, успешно претворялись в жизнь результаты, достигнутые на Первом форуме. Свыше 150 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве по реализации инициативы "Один пояс и один путь".

Согласно исследовательским отчетам Всемирного банка, реализация инициативы "Один пояс и один путь" позволила увеличить торговые потоки между странами-участницами на 4,1 процента и сократить время транспортировки в глобальном масштабе на 1,2-2,5процента, а также снизить общие торговые расходы на 1,1-2,2 процентов.

"В ходе реализации инициативы увеличился объем прямых инвестиций во всем мире", - говорится в отчетах. Также отмечается, что инициатива оказывает положительное влияние на мировую торговлю и занятость, в частности на экономический рост в странах с низким уровнем доходов.

По мнению аналитиков, реализация "Одного пояса и одного пути" стимулирует развитие мировой экономики и оптимизирует глобальное управление, при этом закладывая фундамент для реализации совместного развития и процветания.

В качестве инициатора "Одного пояса и одного пути" Китай активно расширяет масштабы импорта, непрерывно сокращает активное сальдо в торговле со странами-участницами инициативы, сохраняет быстрый рост в торговле услугами, став важным рынком для экспорта товаров из многих стран.

Выдвинутая на форуме "Пекинская инициатива в рамках чистого и бескорыстного Шелкового пути" говорит о решимости Китая и других стран укрепить сотрудничество в борьбе с коррупцией. В рамках "Одного пояса и одного пути" также создана Международная ассоциация зеленого развития. Финансовые учреждения Китая, Великобритании, Франции, Сингапура и других стран и регионов подписали соглашение о "Принципах зеленого инвестирования".

Как отметил председатель Си Цзиньпин, совместная реализация "Одного пояса и одного пути" отвечает историческим веяниям экономической глобализации и требованиям к реформированию системы глобального управления. Она позволит создать лучшие условия для жизнь народов всех стран.