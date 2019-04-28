Полиция штата Теннеси начала розыск подозреваемого в пяти убийствах

Полиция штата Теннеси разыскивает белого американца, подозреваемого в совершении пяти убийств, сообщает USA Today.

Бюро расследований штата Теннесси подтвердило, что четыре жертвы злоумышленника были найдены в доме в округе Самнер и еще один в другом доме.

У следователей есть все основания полагать, что эти убийства, совершенные в отдаленной сельской местности на северо-западе округа Самнер, в нескольких милях от границы штата Кентукки, связаны между собой.

Полиция по подозрению в убийствах разыскивает 25-летнего Майкла Камминса, которого назвали вооруженным и особо опасным. На пресс-конференции в субботу вечером представитель местной полиции Джош Девайн заявил, что не может предоставить никакой информации о жертвах, но призвал жителей района быть начеку.

По словам Девайна, в субботу вечером в поисках Камминса участвовали десятки сотрудников правоохранительных органов. По его словам, сельская лесистая местность, окружающая место преступления, может затруднить поиск подозреваемого. "У Камминса есть много мест, где можно спрятаться на ночь", - заявил чиновник.