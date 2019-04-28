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28.04.2019 11:26
Рубрика: В мире

Путешественник из Франции переплыл Атлантику в бочке

Фото: GEORGES GOBET/AFP Фото: GEORGES GOBET/AFP
Фото: GEORGES GOBET/AFP

Французский путешественник Жан-Жак Савен вечером 27 апреля (по парижскому времени) завершил пересечение Атлантического океана в бочке.

Как сообщает AFP, 72-летний француз начал свое путешествие еще в декабре прошлого года. Он сплавился на острове Иерро, на Канарах и спустя несколько месяцев сумел добраться до Карибского бассейна. Большую часть времени Савен двигался со скоростью 2-3 километра в час, полагаясь лишь на волны, ведь никаких моторчиков или парусов на бочке оборудовано не было. На то, чтобы переплыть Атлантический океан, у пенсионера ушло в общей сложности 122 дня.

Фото: iStock
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"После 122 дней и 9 часов плавания я пересек меридиан, и это означало, что я уже нахожусь в акватории Карибского моря, - сообщил он по спутниковому телефону AFP. - Путешествие завершено. Всем спасибо!"

Отметим, что на данный момент путешественник до берега еще не добрался, а лишь вошел в акваторию Карибского моря. Предполагается, что полностью свое приключение француз завершит, когда будет в Мартинике (заморская территория Франции).

Кстати, бочка, на которой Савен пересек океан, не совсем обычная и напоминает скорее небольшой дом - порядка трех метров в длину и два в высоту. Внутри необычного транспорта находятся койка и большой запас еды. Компания, производящая бочки, и выступила спонсором опасного путешествия, которое обошлось в более чем 65 тысяч долларов.

В мире Европа Франция
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