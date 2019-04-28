Летний сезон в парках Москвы откроют 1 мая

Во многих парках Москвы летний сезон откроют 1 мая, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. В этот день можно будет посетить концерты, мастер-классы и выступления чирлидеров.

Самая яркая программа - в саду имени Баумана, Парке Победы на Поклонной горе, в "Сокольниках". Например, в Бауманском саду дадут послушать "музыку лета": из свежих фруктов сделают инструменты и сыграют на них. Посетителей "Сокольников" ждут массовые заезды на велосипедах и гироскутерах. А в Воронцовском парке - множество творческих мастер-классов и даже кастинг для ребят на "Ералаш".

Вся первомайская программа - на mos.ru.