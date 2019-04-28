Умер создатель Ил-76 и Ил-96 Генрих Новожилов

В Москве на 94-м году жизни скончался советский и российский авиаконструктор, академик, дважды Герой Социалистического труда , бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов.

- К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96 Генрих Васильевич Новожилов, - сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Будущий авиаконструктор родился в 1925 году в Москве в семье военных. После окончания самолетостроительного факультетат МАИ Генрих Новожилов пришел в ОКБ Ильюшина. Он участвовал в создании пассажирских самолетов Ил-14 и Ил-18, боевых Ил-50 и Ил-46, налаживал запуск в серию Ил-62.

После ухода на пенсию Сергея Ильюшина Новожилов по его рекомендации был назначен генеральным конструктором ОКБ. Под его руководством был создан самый распространенный гражданский и военный транспортный самолет Ил-76. Конструктор руководил работами по первому отечественному широкофюзеляжному самолету Ил-86 и его военной модификации Ил-80 (летающий командный пункт), широкофюзеляжному дальнемагистральному лайнеру Ил-96 - на специальной версии которого летает президент России.

Новожилов был одним из инициаторов проведения Московского авиакосмического салона МАКС. Заслуги Генриха Васильевича отмечены двумя Золотыми звездами Героя Социалистического труда, Ленинской премией, премией правительства РФ, тремя орденами Ленина, орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции и другими наградами.