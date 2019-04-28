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28.04.2019,  
14:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Охота за подлодкой с воздуха попала на видео

Поиск субмарины "неприятеля" на Камчатке экипажами противолодочных самолетов Ил-38Н попал на видео. Летчики смогли обнаружить подлодку и классифицировать ее.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, экипажи Ил-38Н искали подводную лодку условного противника. Сложность была в том, что операция проводилась при отсутствии наземных аэронавигационных средств. Экипажи сами нашли "неприятельскую" субмарину и вели за ней слежку.

Летчики также отработали слаженность действий при пилотировании. Для обеспечения непрерывности контроля обстановки было организовано посменное патрулирование в воздухе с максимальной продолжительностью полета противолодочных самолетов Ил-38Н.

Ил-38Н - модернизированный вариант противолодочного самолета Ил-38. На борту стоит патрульная система "Новелла". С ее помощью экипаж может обнаружить воздушные цели на расстоянии в 90 километров, а надводные - до 320. Система одновременно удерживает в поле видимости 32 цели, в том числе и под водой.

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