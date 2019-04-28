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28.04.2019 08:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приамурским лесным пожарным помогут спасатели из Хабаровска

Текст: Юрий Батин

Группировка Дальневосточного регионального отряда МЧС России в составе 30 человек в воскресенье убыла из Хабаровска в Приамурье для защиты населенных пунктов от природных пожаров.

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В составе колонны три "КамАЗа", укомплектованных снаряжением для проведения при необходимости спасательных работ и эвакуации населения, сообщает пресс-служба отряда.

В Амурской области сохраняется сложная лесопожарная обстановка, которая усугубляется сухой ветреной погодой. За сутки здесь было зарегистрировано 17 природных пожаров. На борьбе с огнем задействованы более 470 человек и 88 единиц техники, включая пять воздушных судов.

Третий класс пожарной опасности установлен в 11 районах. Наиболее опасная ситуация складывается в Шимановском, Архаринском и Благовещенском районах.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Хабаровский край
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