В Уфе, на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета с триумфом прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Аттила". Успех во многом определило имя Ильдара Абдразакова – двукратного обладателя "Гремми", лауреата "Золотой Маски", народного артиста Башкортостана и Татарстана, выступившего в двух ипостасях – режиссера и исполнителя заглавной партии. Свой режиссерский дебют он посвятил отцу – известному кинорежиссеру Амиру Абдразакову, основателю киностудии "Башкортостан", которая носит его имя. Амир Абдразаков в этом году отметил бы свое 85-летие.

О том, что он собирается поставить на сцене родного театра оперу про короля гуннов, Ильдар Абдразаков объявил в прошлом году, на своем первом музыкальном фестивале. Подготовка велась на протяжении более полугода. Артисты разучивали партии, а цеха театра, в которых трудятся истинные мастера, изготавливали костюмы, реквизит и декорации по эскизам Ивана Складчикова (Москва).

Генеральный директор театра Ильмар Альмухаметов назвал его художником-перфекционистом, так как тот контролировал каждую деталь и доводил ее до совершенства. Для спектакля изготовлено около 400 костюмов, 180 пар обуви. Ильдар Абдразаков задумал показать предметно-бытовую среду той эпохи - примерно середины пятого века. Ее колорит передан в одежде, воинских доспехах, декорациях. И все это как будто пронизано золотом: где-то нарочито - в виде отдельных предметов, где-то штрихами.

Спектакль роскошный. В массовых сценах, в первую очередь, пира, все сверкает и переливается. Еще бы, ведь для украшения костюмов и головных уборов использовано три тысячи страз и шесть тысяч штук оригинальной отделочной фурнитуры. "Правильный" визуальный эффект, когда весь этот блеск не кажется дешевым или избыточным, достигается тонкой работой художника по свету Ирины Вторниковой.

На этом довольно ярком фоне и разворачивается история, в которой переплелись слава, могущество, страсть, ревность, ненависть, желание обладания и мести, а лейтмотивом выступает коварство и предательство. Неслучайно Одабелла вонзает клинок в плененного Аттилу со спины. И публика, которая должна бы радоваться за итальянцев, спасших родину от захватчика-варвара, сочувствует именно ему - великому полководцу, которого Папа Римский называл "бичом божьим", карой господней за грехи и неверие.

"Аттила" для Ильдара Абдразакова - не обычный спектакль. Артист говорил, что именно с "Аттилы" у него началась любовь к опере. Певца называют рекордсменом по воплощению образа предводителя гуннов на мировой сцене. Опера Джузеппе Верди ставилась всего 17 раз, включая премьеру в 1846 году. Ильдар Абдразаков участвовал в четырех из них: в Метрополитен-опера в 2007-м, Мариинском театре в 2010-м, в "Астана Опера" в 2013-м и наконец в Уфе - в спектакле, который поставил сам. К слову, миланская Ла-Скала открывала нынешний сезон этой же оперой с участием Ильдара Абдразакова.

Сам он объяснил желание стать режиссером спектакля не только тем, что хотел показать уфимской публике, что такое "Аттила". Будучи певцом, он знает, что нужно певцу на сцене, и в работе с исполнителями прежде всего исходит из вокала. Кроме того, интерес к теме объясняется еще и "голосом крови": башкиры тоже кочевники, а одно из племен в свое время примкнуло к Аттиле и дошло с ним до Милана. "Когда я осознал все исторические параллели, окончательно понял, что хочу поставить "Аттилу" в Уфе", - подчеркнул режиссер.

В премьерных спектаклях - 27 и 28 апреля и 4 и 5 мая - заняты приглашенные артисты. Так, партию Аттилы, помимо Ильдара Абдразакова исполняет его брат - народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков, Форесто - Евгений Акимов из Мариинского театра, Эцио - Василий Ладюк ("Новая опера"), Одабеллы - Жупар Габдуллина ("Астана Опера"). Но опера прежде всего рассчитана на штатных солистов уфимского театра, профессионализм которых режиссер-постановщик оценивает довольно высоко.

Спектакль идет на итальянском языке. Ставить произношение артистам помогала концертмейстер из Ла-Скала Мзия Бахтуридзе. С артистами балета, а в спектакле заняты 32 человека из балетной труппы, работала известный хореограф, профессор Театрального института имени Бориса Щукина, лауреат Госпремии имени Салавата Юлаева Ирина Филиппова.

Ильдар Абдразаков задал спектаклю высокую планку, к которой подтянулись все. Не только вокалисты, но и хор (хормейстер-постановщик Александр Алексеев), и оркестр, звучавший безупречно под управлением музыкального руководителя и дирижера-постановщика, лауреата "Золотой Маски" Артема Макарова. А уж энергетики его хватило не только на тех, кто на сцене и в оркестровой яме, но и на весь зрительный зал. Публика была настолько впечатлена, что без устали аплодировала в течение15 минут, вызывая артистов на поклон.

"Аттила", как говорят в театре, стала самой масштабной постановкой, в которой занята не только оперная, но и балетная труппа, а также участники детской студии. В самой массовой сцене участвуют 127 человек.