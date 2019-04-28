Штормовой ветер повредил дома и здания в трех районах Башкирии

Жители Аургазинского, Ишимбайского и Гафурийского районов стали свидетелями разбушевавшейся стихии. Буквально за час сильные порывы ветра успели повредить кровли домов и социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, все сообщения о повреждениях зданий поступили в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ с 18 до 19 часов по московскому времени.

Больше всего пострадали жители Аургазинского района. Сообщается, что ветер повредил в 13 селах кровли 12 частных жилых домов, трех соцобъектов и трех объектов ЖКХ.

В Гафурийском районе в селе Антоновка снесло шифер с крыши фельдшерско-акушерского пункта. Требуют ремонта 48 квадратных метров кровли.

Также пострадало здание амбулатории участковой больницы села Петровское Ишимбайского района.

К счастью, среди населения пострадавших нет.