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28.04.2019 20:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Штормовой ветер повредил дома и здания в трех районах Башкирии

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

Жители Аургазинского, Ишимбайского и Гафурийского районов стали свидетелями разбушевавшейся стихии. Буквально за час сильные порывы ветра успели повредить кровли домов и социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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По данным ведомства, все сообщения о повреждениях зданий поступили в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ с 18 до 19 часов по московскому времени.

Больше всего пострадали жители Аургазинского района. Сообщается, что ветер повредил в 13 селах кровли 12 частных жилых домов, трех соцобъектов и трех объектов ЖКХ.

В Гафурийском районе в селе Антоновка снесло шифер с крыши фельдшерско-акушерского пункта. Требуют ремонта 48 квадратных метров кровли.

Также пострадало здание амбулатории участковой больницы села Петровское Ишимбайского района.

К счастью, среди населения пострадавших нет.

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