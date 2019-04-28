В Казани машина сбила женщину, перебегавшую магистраль с коляской

В столице Татарстана автомобиль сбил женщину с коляской, которая перебегала дорогу в неположенном месте. В результате ДТП младенец выпал из коляски и получил травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

По данным ведомства, женщина 1976 года рождения переходила дорогу в неустановленном месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости от места ДТП. В полиции подчеркнули, что в момент ЧП мать ребенка была пьяна. На нее составлен административный протокол.

В Сети была опубликована видеозапись инцидента, снятая одним из водителей. На кадрах видно, как женщина с коляской перебегает многополосную магистраль. Большинство водителей успели среагировать и остановиться перед ними, но одна из машин все же сбивает пешеходов. Судя по кадрам, удар пришелся на коляску, которую женщина толкала перед собой. В результате столкновения ребенок впал из нее, а женщина сама едва не попала под колеса.

По словам собеседника агентства, ребенок был госпитализирован. О характере подученных травм не сообщается. Известно, что информация о происшествии будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения родителя к ответственности по ст 5.35 КоАП.