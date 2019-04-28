В Уфе студент за рулем иномарки насмерть сбил пешехода

Утром 28 апреля в Уфе 23-летний водитель сбил на дороге пешехода. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария произошла около трех часов утра по московскому времени на проспекте Салавата Юлаева напротив дома Мингажева,29. Студент одного из уфимских вузов ехал за рулем автомобиля Huindai Elantra, не успел вовремя остановиться и наехал на 37-летнего мужчину, который в этот момент решил перейти дорогу. Пешеход от полученных травм умер на месте.

Стоит уточнить, что проспект Салавата Юлаева - является магистралью непрерывного движения.