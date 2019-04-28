Новости

На складе "Магнита" под Воронежем ликвидировали открытое горение 11:15
Эксперты рассказали об опасности второго Чернобыля на Украине 11:00
"Зенит" - "Крылья Советов" - онлайн-трансляция матча РПЛ 10:55
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми 10:51
В Краснодаре суд оставил под стражей хирурга-"Франкенштейна" 10:46
Неймар ударил болельщика после финала Кубка Франции 10:36
В Уфе студент за рулем иномарки насмерть сбил пешехода 10:27
В Сургуте от крупного пожара пострадали дома и автомобили 10:20
Новосибирец сделал пасхальное яйцо высотой в миллиметр 09:58
В Приамурье полицейским пришлось стрелять при задержании нарушителя 09:53
В Петербурге по факту крушения катера возбуждено уголовное дело 09:41
СМИ узнали новые сроки возвращения Opel в Россию 09:28
В Британии предупредили о возможных терактах ИГИЛ на мировых курортах 09:24
Полиция штата Теннеси начала розыск подозреваемого в пяти убийствах 08:56
Арктический воздух принесет похолодание в Москву 08:33
Приамурским лесным пожарным помогут спасатели из Хабаровска 08:27
Видео: лестница влетела в лобовое стекло машины 08:20
Роспотребнадзор предостерег от поездок в Нигерию из-за лихорадки Ласса 08:03
Ученые рассказали, как не допустить активности "спящего" рака 07:10
Самолет авиакомпании EasyJet вынужденно приземлился в Манчестере 07:03
Крупный пожар произошел в Воронежской области 06:26
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе 05:59
Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле 05:26
Трамп выразил соболезнования по поводу стрельбы в синагоге 05:16
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде 04:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе студент за рулем иномарки насмерть сбил пешехода

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Утром 28 апреля в Уфе 23-летний водитель сбил на дороге пешехода. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

В Башкирии водитель сбил велосипедиста и уехал

По его словам, авария произошла около трех часов утра по московскому времени на проспекте Салавата Юлаева напротив дома Мингажева,29. Студент одного из уфимских вузов ехал за рулем автомобиля Huindai Elantra, не успел вовремя остановиться и наехал на 37-летнего мужчину, который в этот момент решил перейти дорогу. Пешеход от полученных травм умер на месте.

Стоит уточнить, что проспект Салавата Юлаева - является магистралью непрерывного движения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Крупный пожар произошел в Воронежской области
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе
Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге
Байден опередил Трампа в опросе избирателей
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми